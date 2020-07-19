Канье Уэст объявил о первом мероприятии своей президентской кампании

Рэпер Канье Уэст проведет первое мероприятие своей предвыборной кампании на пост президента США 19 июля в Южной Каролине. Об этом сообщает Politico.

На мероприятие будут допущены только зарегистрированные участники. Они все будут обязаны прийти в масках и соблюдать социальную дистанцию.

18 июля Уэст в своем Twitter-аккаунте попросил избирателей проголосовать за включение его имени в бюллетени на президентских выборах в штате Южная Каролина. Он пояснил, что граждане могут сделать это как онлайн, так и на специально созданных площадках по всему штату.

Ранее сообщалось, что Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США. Он официально подал Форму №1. Из заявки следует, что рэпер будет баллотироваться от комитета «Канье 2020» в штате Оклахома. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY, и благодаря этой игре слов он стал представителем «Вечеринки в честь дня рождения» (BDY Party).

15 июля консалтинговая компания Redfield & Wilton Strategies подсчитала долю граждан США, готовых поддержать на президентских выборах Канье Уэста. За него готовы отдать голос два процента американцев.

Также стало известно, что Уэст принял решение запустить предвыборную кампанию из-за обострения психического расстройства. Источники из окружения музыканта рассказали, что он переживает маниакальную фазу биполярного аффективного расстройства и это повлияло на его недавние действия и высказывания. Артист якобы переносит подобные обострения ежегодно.