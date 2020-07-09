Причиной президентской кампании Канье Уэста оказалось психическое расстройство

Рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении баллотироваться на пост президента США, принял решение запустить предвыборную кампанию из-за обострения психического расстройства. Такую причину назвали источники из окружения музыканта, передает TMZ в четверг, 9 июля.

Собеседники портала рассказали, что семья рэпера крайне обеспокоена его поведением. По их словам, Уэст переживает фазу биполярного аффективного расстройства и это повлияло на его недавние действия и высказывания. Артист якобы переносит подобные обострения ежегодно.

Источники отметили, что родственники артиста ожидают скорого возвращения Уэста в норму.

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Ранее в июле рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Позже он дал интервью, в котором раскрыл подробности своей кампании: пообещал превратить Белый дом в Ваканду из супергеройского фильма «Черная пантера», назвал себя противником абортов, объявил вакцинацию «меткой дьявола» и пожелал вернуть «страх и любовь к богу» в школы. Музыкант добавил, что назовет свое политическое объединение «Партия дня рождения».

В ноябре 2016 года Уэст попал в больницу в тяжелом психическом состоянии. За несколько часов до этого он отменил 21 концерт своего тура Saint Pablo. Во время своих последних появлений на публике Уэст удивил своих поклонников рядом неожиданных заявлений: о том, что он поддерживает избранного президента США Дональда Трампа и о том, что его друг рэппер Jay Z нанял киллеров, чтобы убить Уэста. В правоохранительных органах рассказали, что Уэст отказывался ехать в больницу, полицейским пришлось надеть на него наручники.

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