Канье Уэст пообещал превратить Белый дом в Ваканду из «Черной пантеры»

Рэпер и музыкант Канье Уэст, ранее объявивший о баллотировании на пост президента США, раскрыл подробности своей кампании. Его слова передает американское издание Forbes в среду, 8 июля.

Материалы по теме Господи Иисусе! Самый эпатажный рэпер планеты уверовал в Бога, а тот наградил его деньгами

Уэст пообещал изменить организационную модель Белого дома, превратив ее в правительственную структуру наподобие той, что он увидел в фильме «Черная пантера». В ленте супергеройской киновселенной Marvel сюжет вращается вокруг вымышленной африканской страны Ваканда, возникшей на месторождении редкого металла вибраниума. Эта чрезвычайно богатая страна скрыта от соседей и всего внешнего мира, а ее форму правления можно описать как теократическую монархию.

Рэпер подчеркнул, что еще не прорабатывал вопросы внешней политики и налогообложения. Он отметил, что хочет вернуть «страх и любовь к богу» в школы и все организации, назвал себя противником абортов и объявил вакцинацию «меткой дьявола». Уэст также заявил, что более не поддерживает президента США Дональда Трампа, однако на протяжении всего интервью отзывался о нем с симпатией, критикуя при этом кандидата от демократов Джо Байдена. Музыкант также заявил, что будет избираться как независимый кандидат и назовет свое политическое объединение «Партия дня рождения». «Потому что когда мы победим, у всех будет день рождения», — объяснил Уэст.

Ранее в июле рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Его намерение одобрил глава компании SpaceX Илон Маск. Он пообещал, что музыкант может рассчитывать на его полную поддержку.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!