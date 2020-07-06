Звезды высмеяли пожелавшего стать президентом США Канье Уэста

Американские звезды высмеяли рэпера Канье Уэста, пожелавшего стать президентом США. Об этом сообщает издание The Independent.

В ответ на эту новость певицы Хилари Дафф и Тони Брэкстон пошутили, что тоже будут баллотироваться. Темнокожая актриса Октавия Спенсер, в свою очередь, дала понять, что не отдаст свой голос за хип-хоп-артиста. «Слишком много глупости в современном мире. Очевидно, что многие люди живут в пузыре. Пора его разорвать», — высказалась она.

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Актриса, певица и модель Пэрис Хилтон тоже пообещала выдвинуть свою кандидатуру. Она выложила видео, в котором позирует в различных нарядах, и призналась, что на посту президента хочет окружить себя «горячими сотрудниками», которые будут честно говорить о том, подходит ли ей та или иная одежда. Кроме того, Хилтон пообещала покрасить Белый дом в розовый цвет.

Ранее рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Канье Уэст. Его намерение одобрил глава компании SpaceX Илон Маск. Он пообещал, что музыкант может рассчитывать на его полную поддержку.

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