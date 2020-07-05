Пожелавшему стать президентом США Канье Уэсту предрекли проблемы

Американскому рэперу Канье Уэсту, пожелавшему стать президентом США, предрекли проблемы. Об этом сообщает USA Today.

Музыкант уже пропустил дату подачи подписей от независимых кандидатов. Уточняется, что в таких штатах, как Индиана, Мэн, Нью-Йорк, Северная Каролина, Техас и Нью-Мексико сбор соответствующих документов был завершен еще 25 июня. Кроме того, после 4 сентября артист не сможет зарегистрировать свою кандидатуру в Мичигане, Пенсильвании, Висконсине и Аризоне.

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Ранее рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. «Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Канье Уэст. Его намерение одобрил глава компании SpaceX Илон Маск. Он заявил, что музыкант может рассчитывать на его полную поддержку.

Осенью 2019 года Уэст заявлял, что планирует побороться за пост президента США в 2024 году. О своем намерении он сказал во время выступления на фестивале инноваций Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорке. Публика встретила его слова смехом, на что артист ответил, что сможет создать новые рабочие места.

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