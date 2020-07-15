Подсчитана доля готовых проголосовать за Канье Уэста американцев

Консалтинговая компания Redfield & Wilton Strategies в своем исследовании подсчитала долю граждан США, готовых проголосовать на президентских выборах за американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным рейтинга, поддержать исполнителя готовы лишь 2 процента респондентов. При этом лидером американских симпатий в предвыборной гонке в настоящее время остается бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден (48 процентов).

На втором месте оказался действующий американский президент Дональд Трамп. За него готовы отдать голос 39 процентов американцев

Кроме того, 20 процентов опрошенных заявили, что верят в серьезность намерений рэпера избраться на президентский пост. Противоположного мнения придерживаются около 56 процентов респондентов.

В начале июля Уэст заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Позже он дал интервью, в котором раскрыл подробности своей кампании. В частности, рэпер назвал себя противником абортов, объявил вакцинацию «меткой дьявола» и пожелал вернуть «страх и любовь к богу» в школы. Хотя заявление рэпера вызвало бурную реакцию СМИ, его кандидатура не воспринимается всерьез большинством политических экспертов. При этом Трамп выразил надежду, что Уэст поддержит его на грядущих выборах.

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