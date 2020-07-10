Трамп понадеялся на поддержку выдвинувшегося в президенты Уэста

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что рэпер Канье Уэст, объявивший о намерении баллотироваться на пост президента США, поддержит его на грядущих выборах. Об этом он рассказал в интервью Fox News, передает The Hill.

«Мне нравится, что его голос услышат, но он всегда был за нас и всегда будет за нас», — заявил Трамп. Он подчеркнул, что Уэст уже пропустил крайние сроки для регистрации кандидатом в некоторых штатах.

Ранее в июле Уэст заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Позже он дал интервью, в котором раскрыл подробности своей кампании. В частности, он назвал себя противником абортов, объявил вакцинацию «меткой дьявола» и пожелал вернуть «страх и любовь к богу» в школы.

Уэст поддержал Трампа после победы республиканца на президентских выборах в 2016 году. За пару недель до этого он угодил в больницу с диагнозом «истощение». В 2018 году музыкант заявил, что предвыборный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» оскорбителен для афроамериканцев.

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