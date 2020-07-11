Трамп рассказал о преимуществе Канье Уэста перед Байденом

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что рэперу Канье Уэсту, который недавно объявил о намерении баллотироваться на пост президента США, не составит труда отобрать голоса чернокожих американцев у Джо Байдена. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Это [ему] не составит труда. Коррумпированный Джо [Байден] не сделал ничего хорошего для чернокожих!» — написал президент США, комментируя сообщения о том, что рэпер может отобрать у наиболее вероятного кандидата от демократов голоса чернокожего населения.

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Уэст поддержал Трампа после победы республиканца на президентских выборах в 2016 году. Он несколько раз встречался с президентом США и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова».

Однако ранее в июле рэп-исполнитель заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Он отметил, что «снимает красную кепку» и больше не поддерживает Трампа. Несмотря на это, президент США выразил надежду, что рэпер поддержит его на грядущих выборах.

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