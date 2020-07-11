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Трамп одобрил атаку против «вмешавшегося в выборы США» агентства России в 2018-м

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп признался, что в 2018 году одобрил кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований». Он подтвердил информацию в интервью одному из обозревателей The Washington Post Марку Тиссену.

Трамп, по его словам, действовал на основе разведданных данных о приписываемом России вмешательстве в американские выборы 2016 года. Он сказал, что Соединенные Штаты «остановили это».

По словам американского лидера, кибератака была частью более широких мер по противодействию России по всему миру. Трамп считает, что никто не действовал в отношении России жестче, чем он и предложил привести «30 различных примеров». Так, он рассказал, что направил Украине огромное количество военной техники в отличие от бывшего президента США Барака Обамы, который, по его словам, не отправлял ничего. Также он отметил, что сделал США «нефтедобывающей страной номер один в мире», что «плохо для России».

В качестве примера предпринятых им мер, направленных против России, он вспомнил оказание давления на Германию в целях помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2».

Трамп также заявил, что его предшественник Барак Обама до выборов знал о «манипуляциях России». «Или ему сказали. Так или нет, кто знает? И он ничего не сказал. И причина, по которой он ничего не сказал, заключается в том, что он не хотел лезть в это, думая, что [Хиллари Клинтон] выигрывает», — сказал президент.

Трамп до настоящего момента ни разу не подтверждал факт проведения кибератаки в 2018 году.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В нем говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

Следователи утверждали, что «Агентство интернет-исследований» разжигало среди американцев протестные настроения, а русские хакеры, связанные с ГРУ, взломали несколько почтовых ящиков штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем не доказана.

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