Трамп отменил ограничения на нанесение киберударов по противникам США

Президент США Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы, устанавливающий ряд условий и обязательств для начала кибератаки на противников США. Об этом газете The Wall Street Journal рассказали осведомленные источники.

В новом указе Трампа также прописано, когда и как США могут применять кибероружие, при этом собеседники издания не стали раскрывать подробности, сославшись на секретность документа. Ранее президент выражал недовольство слишком бюрократизированной процедурой отдачи приказа, для подтверждения которого задействовались чрезмерное количество ведомств.

18 июля Пентагон наделил Киберкомандование вооруженных сил США полномочиями превентивно проводить хакерские атаки. Новая стратегия ведомства предусматривает постоянную разрушительную деятельность на грани войны в иностранных сетях. Отмечается, что это поможет выявить слабости противников, узнать их намерения и возможности, а также контратаковать.

Киберкомандование вооруженных сил США создано в июне 2009 года. Оно объединило ряд военных управлений и служб, занимавшихся сетевыми технологиями и информационной войной.

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