Украина обвинила Россию в подготовке масштабной кибератаки

Украина подозревает российских хакеров в подготовке масштабной кибератаки. Об этом заявил глава украинской киберполиции Сергей Демедюк в интервью Reuters.

По словам Демедюка, украинские компании поражает вредоносная программа, которая, по мнению украинской стороны, исходит от России. Пострадавшие компании относятся к различным отраслям, среди которых банки и энергетическая инфраструктура. Образец вредоносного ПО говорит о том, что его разработчики хотят активировать весь потенциал в определенный заранее день.

Власти Украины уверены, что атака может начаться в один из ближайших национальных праздников, например, в День Конституции 28 июня или в День Независимости 24 августа.

Демедюк заявил, что украинская киберполиция сотрудничает с иностранными агентствами для отслеживания хакеров. Однако он отказался назвать эти агентства.

В июне 2017 года хакеры атаковали крупные российские и украинские предприятия, запустив вирус-шифровальщик Petya. Когда специалистам в области кибербезопасности удалось справится с угрозой, злоумышленники выпустили усовершенствованную версию вредоносного ПО под названием NotPetya. Украинские и американские чиновники обвинили Россию в распространении зловредов, однако Москва категорически опровергла подобные предположения.

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