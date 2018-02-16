Вашингтон обвинил Россию в хакерской атаке с использованием вируса-вымогателя

Вашингтон обвинил Россию в июньской кибератаке с применением вируса NotPetya. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении.

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«В июне 2017 года российские военные начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Атака вируса NotPetya быстро распространилась по всему миру, нанеся ущерб в миллиарды долларов в Европе, Азии и обеих Америках, — утверждают в Вашингтоне. — Это часть продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины, атака подтверждает явное вовлечение России в продолжающийся конфликт».

«Этой безрассудной и неизбирательной кибератаке будет дан международный ответ», — резюмирует Белый дом.

Вирус-шифровальщик 27 июня 2017 года атаковал крупные российские и украинские предприятия, после чего поразил электронные системы европейских компаний. Petya стал причиной сбоев в работе крупного британского рекламно-коммуникационного холдинга WPP Group, датской транспортной компании Maersk, пострадали Mondelеz International, Merck&Co, представительства Mars, Nivea и других международных компаний. В России и на Украине жертвами атаки стали более 80 организаций, в том числе кабинет министров Украины. Утром 28 июня украинское правительство отчиталось о победе над вирусом.

Первоначально вирус назывался Petya, позднее киберпреступники выпустили усовершенствованную версию NotPetya.

В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, называя их бездоказательными и беспочвенными.

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