Трамп указал на «промывку мозгов» Байдену

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший вице-президент США Джозеф Байден является марионеткой, которой «промыли мозги». Такое мнение он выразил в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что на Байдена оказали влияние левые радикалы. «Он не имеет понятия, что они делают и что собираются натворить», — указал Трамп.

По его убеждению, Байден находится под влиянием политиков, подобных сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки демократов. Как считает Трамп, бывший американский вице-президент не осознает, что происходит на самом деле.

Трамп также предупредил, что победа Байдена на выборах в ноябре приведет к краху на фондовом рынке. «Сократят финансирование полиции или упразднят ее вообще», — заключил он.

Ранее сын Дональда Трампа, предприниматель Дональд Трамп-младший также заявил, что Байден не способен управлять страной и находится под полным контролем ультралевого крыла партии. По его мнению, кандидат от демократов пытается извлечь выгоду из ультралевого электората. Сын президента считает, что политик просто притворяется, «будто он человек из народа».

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