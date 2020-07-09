Сын Трампа рассказал о полном контроле ультралевых над Байденом

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден не способен управлять страной и находится под полным контролем ультралевого крыла партии. С таким заявлением выступил в эфире FOX News сын президента страны Дональда Трампа, предприниматель Дональд Трамп-младший.

«Левые радикалы полностью контролируют Джо Байдена и партию. Давайте не будем обманывать себя (...). Никто не верит, что Байден когда-нибудь станет действительно ответственным парнем», — рассказал Трамп-младший.

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По его мнению, кандидат от демократов пытается извлечь выгоду из ультралевого электората. Трамп-младший считает, что политик просто притворяется, «будто он человек из народа».

Предприниматель указал и на другие причины, по которым Байден не сможет управлять страной в случае победы. Так, он подчеркнул, что кандидат от демократов также «ежедневно забывает, где находится», и даже путает свою жену с сестрой. «Он сбивает с толку свою жену и сестру. Он забывает офис, в который он баллотируется», — продолжил он.

В конце июня Politico писали, что множество смертей из-за пандемии коронавируса и политика действующего президента вынудили преданную армию студентов сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса нехотя перейти на сторону Байдена на время президентских выборов в стране.

У 77-летнего кандидата от демократов все еще есть шансы поладить с более молодыми избирателями, пишет издание. Так, недавние опросы показывают, что действия Трампа в связи с пандемией коронавируса, его реакция на смерть Джорджа Флойда, который погиб в результате грубого ареста, и последующие протесты ослабили сопротивление более молодых избирателей кандидатуре Байдена.

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