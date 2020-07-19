Трамп предрек США уничтожение в случае победы Байдена на выборах

Президент США Дональд Трамп предрек стране уничтожение в случае победы бывшего вице-президента Джо Байдена на выборах в ноябре 2020 года. Об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.

«Радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена, уничтожат нашу страну, какой мы ее знаем. Невообразимо плохие вещи случатся с Америкой. Посмотрите на Портленд, где политики совсем не против того, что у них уже 50 дней анархия <...> Посмотрите на Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию», — заявил глава государства.

Ранее в Портленде участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону. После того как вандалам удалось повалить памятник, они разбежались.

Акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, оказались охвачены десятки городов США. Причиной протестов стала смерть в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.