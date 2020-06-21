Трамп задумал сажать в тюрьму за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп призвал сажать в тюрьму на год за поджог американского флага. Об этом он высказался в субботу, 20 июня, на митинге в городе Талса (штат Оклахома), передает ТАСС.

Американский лидер напомнил, что несколько дней назад «левые радикалы» в Портленде снесли памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону, обернули его в американский флаг и подожгли. «Мы должны принять закон, что если кто-то сжигает американский флаг, он отправляется в тюрьму на один год», — заявил глава Белого дома под одобрительные выкрики сторонников.

В настоящее время американское законодательство не предусматривает наказание за сожжение флага, поскольку это право, согласно трактовке Верховного суда, защищается первой поправкой конституции страны о свободе слова.

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