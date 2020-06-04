Самый большой в мире национальный флаг США разорвало ударом молнии

Самый большой в мире национальный флаг США разорвало пополам после удара молнии в американском штате Висконсин. Об этом сообщает Business Insider.

Уточняется, что сразу на несколько районов обрушились сильные грозы. Они оставили без электричества 30 тысяч домов.

Поврежденный молнией флаг размером 21 на 42,6 метра и весом 154 килограмма развевался над мемориалом в память о жителях округа, погибших на службе в армии.

По данным американской страховой компании Acuity Insurance, он был установлен выше Статуи Свободы почти на 100 футов (30 метров). Издание пишет, что на покрытие флагштока в свое время ушло более 500 галлонов (1 893 литра) краски, а для его фундамента использовали 680 кубических ярдов (около 520 кубических метров) бетона.

В некоторых регионах России в начале лета тоже зафиксировали сильные порывы ветра. Так, 1 июня в Белгородской области по нескольким населенным пунктам прошел смерч, повредивший несколько зданий. Местные жители сняли ураган и его последствия на видео, где видно, как ветер срывает крыши с домов и поднимает их в воздух. Также была информация, что в поселке Северный ураган снес кровлю трехэтажного дома, а в Белгороде — свалил несколько деревьев и перевернул фуру.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!