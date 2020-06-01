Последствия разрушительного смерча в российском регионе показали на видео

В Белгородской области по нескольким населенным пунктам прошел смерч, повредивший несколько зданий. Местные жители сняли ураган и его последствия на видео. Ролики публикует в своем Telegram-канале издание «Подъем».

На опубликованных кадрах видно, как ветер срывает крыши с домов и поднимает их в воздух. По информации издания, в поселке Северный ураган сорвал крышу трехэтажного дома, а в Белгороде — свалил несколько деревьев и перевернул фуру.

Ранее в Кемеровской области в результате урагана «сдуло» всю деревню Константиновка. В Мариинском районе пострадало более сотни домов. Местные жители сняли на видео последствия урагана. На опубликованных кадрах видно, что многие постройки разрушены, крыши деревенских домов сорваны, столбы повалены.

Другой разрушительный ураган произошел в Свердловской области. 25 мая сети появились ролики, на которых видно, как местного жителя, находившегося во время урагана на улице, сбила сорванная с парковки пластиковая кровля. Мужчина отлетел в сторону, ударившись о столб. Стало известно, что из-за сильного урагана местный аэропорт «Кольцово» временно приостановил вылеты. Четверо человек погибли.

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