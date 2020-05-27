Последствия «сдувшего» российскую деревню урагана показали на видео

Видео: t.me/truekpru

В Кемеровской области в результате урагана «сдуло» всю деревню Константиновка. В Мариинском районе пострадало более сотни домов. Местные жители сняли на видео последствия урагана, эти кадры публикует «Комсомольская правда».

По информации издания, повреждено 11 учреждений социальной сферы, 16 многоэтажных домов и 120 частных, треть из которых — в Константиновке (39 домов). На опубликованных кадрах видно, что многие постройки разрушены, крыши деревенских домов сорваны, столбы повалены.

«Всю деревню сдуло! Подчистую, вместе с деревьями», — заявил один из местных жителей.

Помимо домов и построек, ураган в Кемеровской области повредил 25 автомобилей и повалил 280 деревьев. Тысячи местных жителей на сутки остались без света. В пресс-службе правительства Кузбасса заверили, что помогут каждой семье из пострадавшей деревни строительными материалами.

Ранее разрушительный ураган произошел в Свердловской области. В сети появились ролики, на которых видно, как местного жителя, находившегося во время урагана на улице, сбила сорванная с парковки пластиковая кровля. Мужчина отлетел в сторону, ударившись о столб. Стало известно, что из-за сильного урагана местный аэропорт «Кольцово» временно приостановил вылеты. Четверо человек погибли.

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