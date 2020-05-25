Стало известно о жертвах разрушительного урагана в российском регионе

В результате разрушительного урагана в Свердловской области погибли трое человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы управления МВД по российскому региону Валерий Горелых.

По его словам, жертвами стали мужчины 1997-го, 1983-го и 1963 годов рождения. Одного из них придавило слетевшей крышей двухэтажного дома, когда он вышел переставить машину во дворе. Другой работал крановщиком. Случаи смерти предварительно фиксируются в Екатеринбурге и Арамиле.

Ранее в сети появились ролики, на которых видно, как местного жителя, находившегося во время урагана на улице, сбила сорванная с парковки пластиковая кровля. Мужчина отлетел в сторону, ударившись о столб. Стало известно, что из-за сильного урагана местный аэропорт «Кольцово» временно приостановил вылеты.

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