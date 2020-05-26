Центральной России и Сибири предсказали ураганы и смерчи летом

Этим летом на территории Центральной России и в регионах Сибири может вырасти количество ураганов и смерчей, сообщается на сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и ЧС.

В тексте сказано, что прогноз основан на анализе складывающейся метеорологической обстановки и глобального изменения климата. Сотрудники научно-исследовательского центра отметили, что прошедший 13 мая ураган в Чите подтверждает их предположения.

Публикация ученых датирована 24 мая. На следующий день, 25 мая, в Екатеринбурге случился ураган. В результате погибли четыре человека. Одна из женщин умерла в результате травмы головы, полученной от упавшей на нее ветки дерева.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев предсказал, что лето 2020-го будет сопровождаться разрушительными природными катаклизмами. Будут происходить смерчи и ураганы. Одни регионы будут периодически заливать дожди, другие пострадают от сильной засухи. По прогнозам Гидрометцентра, погода в летний период будет жаркой, с резкой изменчивостью климата, ливнями, сильным ветром, переменным похолоданием.

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