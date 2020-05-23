Синоптики признали майские холода в Москве аномальными

Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает Гидрометцентр России.

«Средняя суточная температура с 21 по 23 мая на 7 градусов и более ниже климатической нормы. А дневная температура не превышает отметку в +10 градусов», — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре напомнили, что в последний раз холодный май был в столице в 2017 году, когда холода наступили в десятых числах месяца. При этом во второй половине мая стоили теплые дни.

К 22 мая количество осадков в столице достигло месячной нормы. «Это хороший показатель после дефицита апрельских осадков. Но при холодной погоде для нормального роста и развития растениям не хватает тепла», — отметили синоптики.

По их данным, в воскресенье, 24 мая, в столичном регионе немного потеплеет. Днем ожидается +10…+12 градусов. Ветер пока останется северной четверти. Местами ожидаются дожди.

В понедельник и вторник, 25 и 26 мая, в столицу придет небольшое потепление, которое принесет антициклон с севера. Однако оно будет постепенным. Днем будет от +13 до +18 градусов.

«Даже при такой температуре еще не будет достигнута климатическая норма. Будет холоднее нее примерно на 3 градуса. И, хотя в последние майские дни еще больше потеплеет, но возможно это не спасет положение. Поэтому май 2020 года может оказаться немного холоднее среднестатистического», — подчеркнули в Гидрометцентре.

18 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что возвращения тепла в России стоит ждать не раньше конца месяца. В последние дни мая возможны 20-градусные значения.

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