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Названы сроки возвращения тепла в Россию

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал сроки возвращения тепла в Россию в беседе с НСН.

Синоптик призвал россиян не ждать теплой погоды до лета. «К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения. Надеюсь, к окончанию карантина 31 мая, к календарному лету к нам вернется и лето климатическое», — отметил Тишковец.

По его словам, на следующей неделе в центральной России ожидается резкое понижение температуры. Причиной похолодания является гигантский циклонический вихрь североатлантического происхождения. Ночью температура будет опускаться до нуля градусов. Днем ожидается до плюс 13 градусов.

В марте Евгений Тишковец сообщил, что жителей России ожидает «нормальное лето», температура воздуха на европейской территории страны будет очень комфортной. Об этом свидетельствуют долгосрочные расчеты, пояснил синоптик. Тишковец добавил, что за четыре месяца до зимы стало понятно, что она будет одной из самых теплых. Температурный коридор, по его словам, составит плюс 21-26, 22-27 градусов — идеальная зона климатического комфорта.

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