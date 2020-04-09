Назван последний день «раннего лета» перед затяжным похолоданием в Москве

Назван последний день «раннего лета» в Москве перед затяжным похолоданием — им оказалось 9 апреля. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Он отметил, что наслаждаться погодой нужно именно в этот день, потому что такая температура (15,7 градуса в 15:00 по московскому времени) больше характерна раннему лету.

«В такой день стоит выйти на балкон и загорать — это замечательная идея. Часа за два можно и обгореть на таком солнце, если балкон выходит на южную сторону», — сказал Вильфанд.

Вместе с тем Вильфанд отметил, в ближайшую неделю в столице такой хорошей погоды ждать не стоит — она «изменится значительно».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в ближайшую неделю в Москве ожидается неустойчивая погода, к выходным похолодает до 1 градуса. В пятницу, 10 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями и температурой до 12 градусов, однако в субботу, 11 апреля, снова похолодает. В воскресенье, 12 апреля, ночные температуры не будут превышать 1-3 градусов, дневные — 8-10.

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