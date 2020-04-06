Россиян предупредили о заморозках

В нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

В понедельник, 6 апреля, температура до минус четырех градусов будет в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, в Краснодарском крае и на Ставрополье. Это произойдет из-за затока холодного воздуха. Потепление там ожидается только к четвергу, 9 апреля.

В Поволжье заморозки до минус четырех придут вместе с антициклоном. Эти регионы окажутся на его периферии, где будут перемещаться холодные массы. «Но к четвергу все существенно изменится — там опять потеплеет», — добавил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в апреле температура воздуха почти по всей России будет выше нормы на 1-1,5 градуса.

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