Россиянам назвали сроки прихода «убивающей» коронавирус погоды

Жаркая и сухая погода, которая способна «убить» коронавирус и остановить его распространение, придет в Москву и на территорию большинства регионов не раньше июля, а на юге европейской части России — в начале июня. Такие сроки в разговоре с РИА Новости назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, в указанные им периоды в разных частях страны устанавливается температура воздуха в 25-28 градусов. В данном случае речь идет о средних климатических данных. Вильфанд уточнил, что потепление до 21-23 градусов может наблюдаться в столице также в мае и июне, но это будут только отдельные дни.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова уточнила, что вирусы имеют сезонность, и, например, грипп прекращает свое распространение летом. Учитывая это, «притормозить» активность коронавирусной инфекции, возможно, получится за счет жары. В таких условиях капли жидкости высыхают, и вирус как бы «портится» и становится не таким заразным. Если сейчас он сохраняет свои функции до трех дней нахождения на поверхности, то в тепле этот срок сокращается до трех часов. «За три часа гораздо меньше людей этот предмет потрогают. Вот за счет этого снижается число заразившихся», — пояснила Баранова.

При этом в данном случае речь идет только о предметах, находящихся на открытом воздухе. В помещениях с кондиционером вирус сохранит свои свойства.

По данным на 30 марта, в России выявлено 1836 больных с коронавирусом, 1226 из них находятся в Москве; 11 человек скончались. В Москве и почти 30 других регионах власти решили ввести режим всеобщей изоляции.

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