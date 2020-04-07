Синоптики описали неустойчивую погоду в Москве в ближайшую неделю

В ближайшую неделю в Москве ожидается неустойчивая погода, к выходным в столице похолодает до 1 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT.

По его словам, в среду, 8 апреля, в столице ожидается переменная облачность с небольшими осадками. Воздух прогреется до 12 градусов. В четверг, 9 апреля, утром будет холодно, а днем потеплеет.

В пятницу, 10 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями и температурой до 12 градусов, однако в субботу, 11 апреля, снова похолодает. В воскресенье, 12 апреля, ночные температуры не будут превышать 1-3 градусов, дневные — 8-10.

Синоптик отметил, что в ближайшие несколько дней в столице «сохранится неустойчивая и резко меняющаяся погода».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки.

С 30 марта в столице введен режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса. Жителям столицы разрешено выходить из дома только в строго регламентированных случаях. С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. Больше всего заразившихся находятся в Москве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!