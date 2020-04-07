Синоптики описали неустойчивую погоду в Москве в ближайшую неделю

В ближайшую неделю в Москве ожидается неустойчивая погода, к выходным в столице похолодает до 1 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT.
По его словам, в среду, 8 апреля, в столице ожидается переменная облачность с небольшими осадками. Воздух прогреется до 12 градусов. В четверг, 9 апреля, утром будет холодно, а днем потеплеет.
В пятницу, 10 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями и температурой до 12 градусов, однако в субботу, 11 апреля, снова похолодает. В воскресенье, 12 апреля, ночные температуры не будут превышать 1-3 градусов, дневные — 8-10.
Синоптик отметил, что в ближайшие несколько дней в столице «сохранится неустойчивая и резко меняющаяся погода».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в нескольких российских регионах в ближайшие дни ожидаются заморозки.
С 30 марта в столице введен режим всеобщей изоляции из-за распространения коронавируса. Жителям столицы разрешено выходить из дома только в строго регламентированных случаях. С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. Больше всего заразившихся находятся в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения