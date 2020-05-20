Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая. Синоптики центра погоды «Фобос» предсказали жителям столичного региона дожди с мокрым снегом, передает агентство «Москва».

Специалисты центра сообщили, что в этот день в Москву и Подмосковье «заглянет зима». По информации синоптиков, к утру 21 мая температура понизится до 1-6 градусов, а «ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости».

«Очаговые снегопады в основном ожидаются в северных, северо-восточных, восточных и северо-западных районах Подмосковья, но есть вероятность и того, что белые "мухи" появятся в небе и на подступах к центру Москвы», — говорится в сообщении центра «Фобос».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в этом году весь май в Москве будет аномально холодным. По словам синоптика, в столице средняя температура за месяц будет немного ниже нормы из-за низких температур в течение этой недели. Он отметил, что в первые дни мая температуры были выше нормы. В связи с этим синоптики считали, что май имеет все шансы стать аномально теплым.

18 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что возвращения тепла в России стоит ждать не раньше конца месяца. В последние дни мая возможны 20-градусные значения.

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