Предсказан срок возвращения погоды в Москве к климатической норме

В Москве погода вернется к климатической норме к следующим выходным, 25 и 26 апреля. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости в воскресенье, 19 апреля.

По его словам, к концу следующей недели температура воздуха будет колебаться от 7 до 12 градусов. «Это все еще не совсем норма, но близко к ней», — отметил синоптик. В остальные дни ожидаются дожди, мокрый снег и температура воздуха в диапазоне от 5 до 8 градусов. Тишковец отметил, что такая погода больше характерна для позднего октября.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в мае 2020 года россиян ожидает теплая погода. По ее словам, в Москве и большей части Центрального федерального округа, а также в Татарстане, Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму температура воздуха поднимется выше климатической нормы на один градус и более.

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