Россиян предупредили о мрачной погоде

В европейской части России в ближайшие несколько дней ожидается «пасмурная, мрачная, скучноватая» погода. На территории Московского региона пройдут дожди, ночные температуры будут опускаться ниже нуля градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс» во вторник, 14 апреля.

По словам синоптика, до конца недели дневные температуры не будут превышать 6-8 градусов. Осадки ожидаются почти каждый день, по вечерам дождь может сменяться мокрым снегом. В четверг и пятницу, 16 и 17 апреля, может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Вильфанд отметил, что ухудшение погоды связано с тем, что «почти вся европейская территория России оказалась в зоне влияния мощного циклона с центром в районе Карелии и Мурманской области». Из-за этого жителей региона ожидают «низкие облака» и практически полное отсутствие солнца.

Ранее Вильфанд сообщал, что в Москве погода на Пасху, 19 апреля, будет умеренно-теплой с переменной облачностью и, возможно, небольшими осадками в виде дождя. На предшествующей христианскому празднику неделе синоптик обещал жителям столичного региона обычную апрельскую погоду.

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