Названы три причины ухудшения качества прогнозов погоды из-за коронавируса

Точность прогнозов погоды из-за пандемии коронавируса может снижаться по трем причинам, только одна из которых связана с необходимостью метеорологов находиться дома на карантине, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он объяснил, что две другие проблемы вызваны снижением числа авиарейсов в мире. «Нужно знать абсолютно все состояние атмосферы, чтобы описывать, моделировать и прогнозировать. Для этого существует очень развернутая наблюдательная система», — сказал он. Данные получают в том числе с самолетов, оснащенных специальными приборами, которые считывают метеорологические характеристики атмосферы в течение полета. Кроме того, информацию метеорологам передают крупнейшие аэропорты.
Сейчас же регулярность авиарейсов резко упала, крупные аэропорты прекратили активную работу, а системы наблюдения за атмосферой у поверхности требует регулярного контроля, в то время как многие метеорологи в мире вынуждены находиться на карантине или в самоизоляции.
«Но наша служба [Гидрометцентр и Росгидромет] все равно работает регулярно и бесперебойно», — добавил он.
Ранее Вильфанд заявил, что теплая погода окончательно установится в умеренных широтах Центральной России не раньше середины апреля. Он добавил, что заморозки могут быть еще и в мае.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения