Россиян предупредили об аномальных холодах

В ближайшие дни Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье ожидает температура ниже нормы на 4 градуса. Об аномальных холодах предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, в воскресенье, 12 апреля, в регионах юга страны температура будет ниже нормы на 2 градуса, в понедельник, 13 апреля — ниже на 4 градуса. В середине следующей недели ожидается небольшое потепление, однако уже в четверг, 16 апреля, температура вновь окажется на 4 градуса ниже нормы.

«А мы уже и забыли, что температура может быть ниже нормы», — отметил Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказал, что теплая погода окончательно установится в умеренных широтах Центральной России не раньше середины апреля. Он пояснил, что раньше середины апреля никогда не приходила такая погода, при которой можно было бы «снять куртку, плащ и уже ходить в пиджаках», а также добавил, что заморозки могут быть еще и в мае.

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