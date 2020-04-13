Москвичам рассказали о погоде на Пасху

В Москве погода на Пасху, 19 апреля, будет умеренно-теплой с переменной облачностью и, возможно, небольшими осадками в виде дождя. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам синоптика, резкого «взрыва тепла» в этот день не ожидается. Дневные температуры в воскресенье, 19 апреля, как и днем ранее, будут около 10 градусов. Вильфанд отметил, что пасхальные дни в Москве вообще как правило не отличаются по погодным характеристикам.

На предшествующей христианскому празднику неделе жителей столичного региона ждет обычная апрельская погода. В начале недели будет тепло. «В понедельник москвичей ждет не погода, а чудо», — отметил Вильфанд. По его словам, в этот день воздух прогреется до 16 градусов, а во вторник, 14 апреля, потеплеет до 18 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что теплая погода окончательно установится в умеренных широтах Центральной России не раньше середины апреля. Он пояснил, что раньше середины апреля никогда не приходила такая погода, при которой можно было бы «снять куртку, плащ и уже ходить в пиджаках», а также добавил, что заморозки могут быть еще и в мае.

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