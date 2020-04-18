Россиянам пообещали теплый май

В мае 2020 года россиян ожидает теплая погода. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».

По ее словам, в Москве и большей части Центрального федерального округа, а также в Татарстане, Нижегородской области, Краснодарском крае и Крыму температура воздуха поднимется выше климатической нормы на один градус и более.

Кроме того, обычная для мая температура прогнозируется в Санкт-Петербурге, Псковской и Новгородской областях, а именно плюс 15-20 градусов днем и плюс 6-11 градусов ночью. Такая же погода ожидается в центральной части России.

Специалистка также отмечает, что в Поволжье, нижнем Дону и нижней Волге днем термометры могут показать уже плюс 25 градусов, при этом на севере Якутии температура воздуха будет равна минус 2-7 градусам ночью, а днем воздух прогреется до плюс 10 градусов.

Синоптики прогнозируют, что на европейской территории страны осадки выпадут в пределах климатической нормы, а больше обычного — в Смоленской области, Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине и севере Сибири.

В апреле москвичам рассказали о погоде на Пасху. Оказалось, что погода будет умеренно-теплой с переменной облачностью и, возможно, небольшими осадками в виде дождя. Отмечается, что на выходных температура будет около 10 градусов.

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