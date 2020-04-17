Россиянам рассказали о влиянии погоды на эффективность масок

На эффективность стандартной медицинской маски влияет в том числе и температура воздуха. Об этом рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, передают «Известия».

Вирусолог заявил, что если температура воздуха «достаточно низкая», например, плюс 3-5 градусов, на маске начнет конденсироваться пар, который выдыхает человек. Из-за этого появляется влага, маска быстро намокает и теряет эффективность. По его словам, обычная маска больше подходит для использовании в помещении или при теплой погоде. Для борьбы с конденсатом надо использовать маски с клапанами.

Волчков добавил, что обычную маску стоит надевать, если поблизости есть люди, особенно в местах их скопления. Он также подчеркнул, что выходы на улицу нужно максимально ограничить. Чтобы научиться безопасно использовать изделия, эксперт посоветовал посмотреть обучающие ролики.

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Ранее 17 апреля МЧС России рекомендовало отказаться от использования защитных масок на улице в период пандемии, потому что это «нецелесообразно». В министерстве пояснили, что маска нужна в местах скопления людей, при уходе за больными и при общении с теми, у кого есть признаки заражения. При этом Роспотребнадзор в памятке «Пять шагов для приближения окончания ограничительных мероприятий» указал, что при выходе из дома надо «обязательно использовать маску».

После этого в МЧС объяснили свою рекомендацию тем, что ношение масок в общественных местах и транспорте помогает в борьбе с распространением вируса, но их не стоит использовать на открытом воздухе, если рядом нет скопления людей. Официальная представительница МЧС Жанна Терехова также добавила, что рекомендации министерства не расходятся с теми, которые дает Роспотребнадзор.

По данным на 17 апреля, в России зафиксировали 4080 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, общее число с начала эпидемии в стране достигло 32 008. Всего в стране умерли 273 пациента, еще 2590 — выздоровели.

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