Вирусолог оценил заявление МЧС о бесполезности масок на улице

Говоря о бесполезности или необходимости носить маски на улице, надо рассматривать каждый конкретный случай. Так заявление МЧС о неэффективности изделий оценил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передает радиостанция «Говорит Москва».
Викулов пояснил, что гражданам рекомендуется носить маску в общественных местах, где неизбежно будет много людей, которые могут стать источником инфекции. При этом, по его словам, улица «не является общественным местом, если нет людей вокруг».
«Одно дело загородный дом, а другое — дом где-нибудь в центре города, где плотность населения совсем другая. Решается в каждом конкретном случае», — сказал вирусолог. По его мнению, маска также нужна в замкнутых пространствах, например, в лифте.
Ранее МЧС России рекомендовало отказаться от ношения защитных масок на улице во время пандемии, так как это «нецелесообразно». В министерстве пояснили, что маска необходима в местах скопления людей, при уходе за больными и при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.
Однако Роспотребнадзор дал другие рекомендации. Ведомство выпустило памятку под названием «Пять шагов для приближения окончания ограничительных мероприятий», в котором в одном из пунктов указано о необходимости при выходе из дома «обязательно использовать маску».
По данным на 17 апреля, в России зафиксировали 4080 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, общее число с начала эпидемии в стране достигло 32 008. Всего в стране умерли 273 пациента, еще 2590 — выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения