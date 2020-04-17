Вирусолог оценил заявление МЧС о бесполезности масок на улице

Говоря о бесполезности или необходимости носить маски на улице, надо рассматривать каждый конкретный случай. Так заявление МЧС о неэффективности изделий оценил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, передает радиостанция «Говорит Москва».

Викулов пояснил, что гражданам рекомендуется носить маску в общественных местах, где неизбежно будет много людей, которые могут стать источником инфекции. При этом, по его словам, улица «не является общественным местом, если нет людей вокруг».

«Одно дело загородный дом, а другое — дом где-нибудь в центре города, где плотность населения совсем другая. Решается в каждом конкретном случае», — сказал вирусолог. По его мнению, маска также нужна в замкнутых пространствах, например, в лифте.

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Ранее МЧС России рекомендовало отказаться от ношения защитных масок на улице во время пандемии, так как это «нецелесообразно». В министерстве пояснили, что маска необходима в местах скопления людей, при уходе за больными и при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

Однако Роспотребнадзор дал другие рекомендации. Ведомство выпустило памятку под названием «Пять шагов для приближения окончания ограничительных мероприятий», в котором в одном из пунктов указано о необходимости при выходе из дома «обязательно использовать маску».

По данным на 17 апреля, в России зафиксировали 4080 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, общее число с начала эпидемии в стране достигло 32 008. Всего в стране умерли 273 пациента, еще 2590 — выздоровели.

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