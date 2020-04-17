Россиянам назвали способы сократить продолжительность карантинных мер

Россиянам назвали пять способов для сокращения продолжительности карантинных мер. Советы опубликованы на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве призвали оставаться дома, использовать дезинфицирующие средства для уборки дома, общаться с родственниками не лично, а с помощью средств современной связи.
В том случае, если человеку надо выйти на улицу в случае крайней необходимости, ему надо использовать маску, которая закрывает дыхательные пути. Также надо соблюдать дистанцию с окружающими в полтора-два метра, мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками.
Ранее россиянам назвали максимальную дистанцию распространения коронавируса. При сильном кашле инфекция может передаваться на расстоянии до восьми метров, но это зависит от среды и не означает необходимости соблюдать такое расстояние. Как объяснил главный внештатный эпидемиолог России Николай Брико, безопасной и «обоснованной» дистанцией является расстояние в два метра. Он уточнил, что «более 90 процентов возможных заражений» укладывается в этот радиус.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения