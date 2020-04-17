Россиянам назвали способы сократить продолжительность карантинных мер

Россиянам назвали пять способов для сокращения продолжительности карантинных мер. Советы опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве призвали оставаться дома, использовать дезинфицирующие средства для уборки дома, общаться с родственниками не лично, а с помощью средств современной связи.

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В том случае, если человеку надо выйти на улицу в случае крайней необходимости, ему надо использовать маску, которая закрывает дыхательные пути. Также надо соблюдать дистанцию с окружающими в полтора-два метра, мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками.

Ранее россиянам назвали максимальную дистанцию распространения коронавируса. При сильном кашле инфекция может передаваться на расстоянии до восьми метров, но это зависит от среды и не означает необходимости соблюдать такое расстояние. Как объяснил главный внештатный эпидемиолог России Николай Брико, безопасной и «обоснованной» дистанцией является расстояние в два метра. Он уточнил, что «более 90 процентов возможных заражений» укладывается в этот радиус.

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