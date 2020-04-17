В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице. Об этом сообщает ТАСС.

«Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — утверждают специалисты ведомства. Спасатели пояснили, что маска необходима в местах скопления людей, при уходе за больными и при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

Также в МЧС рассказали, что у медицинских масок нет наружной или внутренней сторон, и какой стороной внутрь ее носить — непринципиально. Главное, чтобы она плотно закрывала дыхательные пути.

Чтобы не «инфицировать себя дважды», спасатели рекомендуют чаща менять маски, а после снятия тщательно мыть руки.

Ранее сообщалось, что вирус можно принести домой на подошве, поэтому обувь надо обязательно снимать на входе. На резине инфекция остается жизнеспособной до пяти дней. Также россиянам посоветовали чаще делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами, хорошо проветривать комнаты, избегать встречи с курьерами и оплачивать покупки онлайн.

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