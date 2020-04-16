Лечившая зараженных коронавирусом без маски медсестра заразилась и умерла

Медсестра из американского штата Флорида была вынуждена работать без маски в больнице, где лежали зараженные коронавирусной инфекцией пациенты. Как сообщает WTCJ, медработница заразилась и умерла.

У 33-летней Даниэль ДиКенсо (Danielle DiCenso), работавшей медсестрой в отделении реанимации больницы общего профиля в Пальметто, появились симптомы COVID-19 через две недели после начала работы с инфицированными пациентами без защитного снаряжения.

Как только американка поняла, что заразилась, она отправилась на домашний карантин. Ее состояние быстро ухудшалось, и спустя несколько дней она скончалась. Ее муж Дэвид ДиКенсо обнаружил ее тело в гостиной.

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Дэвид обвиняет в смерти жены руководство больницы. Он утверждает, что его супруге не всегда выдавали необходимое защитное снаряжение, что привело к заражению коронавирусной инфекцией. При этом медсестра не страдала какими-либо хроническими заболеваниями.

«Однажды она пришла на работу, а ей даже не выдали маску. В памяти ее телефона полно сообщений от нее и ее коллег, где они обсуждают, что у них нет защитной экипировки должного качества», — отметил американец.

Дэвид призвал власти более ответственно подойти к снабжению больниц: «Люди на передовой борьбы с коронавирусом — это наша современная пехота, а мы не даем им боеприпасы».

Руководство больницы, где работала погибшая, утверждает, что всем сотрудникам предоставлялись необходимые средства индивидуальной защиты.

Тело погибшей медсестры осмотрят судмедэксперты, чтобы выяснить, была ли она заражена коронавирусной инфекцией.

По последним данным, к 16 апреля в мире выявлено более двух миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 137,1 тысячи человек, 517,4 тысячи человек выздоровели. В Соединенных Штатах выявлено 639,6 тысячи случаев заражения, умерли 30,9 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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