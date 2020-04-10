Заразившуюся коронавирусом медcестру выселили из квартиры

Хозяин квартиры в Мадриде, Испания, выселил заразившуюся коронавирусом медсестру, которая приехала в город для работы в местной больнице. Об этом сообщает издание Daily Star.

11 марта 31-летняя медсестра Клара Серрано (Clara Serrano) приехала в Мадрид из муниципалитета Кинтанар-дель-Рей, чтобы помогать в лечении зараженных коронавирусом в местной больнице. Она сняла квартиру вместе с другими постояльцами.

19 марта Серрано ощутила первые симптомы коронавируса. 22 марта она прошла тест, и на следующий день он показал положительный результат. В этот же день хозяин квартиры потребовал, чтобы женщина съехала.

Серрано рассказала местным СМИ, что самоизолировалась в своей спальне и ходила только на кухню и в туалет. Она договорилась с соседями по квартире пользоваться кухней по очереди и дезинфицировала ее после каждого использования. Кроме того, она пользовалась только одной из ванных комнат. Тем не менее сосед по квартире тоже высказался за то, чтобы Серрано съехала.

«Мне было очень страшно. Я пыталась объяснить владельцу квартиры, что я съеду, но не сразу, но он не слушал меня. Он давил на меня по телефону и постоянно повторял, что мне нужно немедленно освободить жилплощадь», — рассказала Серрано. В результате она нашла комнату в одном из отелей города, который превратили в здание для медицинских работников благодаря Сестринскому сообществу Мадрида. Неизвестно, будет ли она подавать в суд на владельца квартиры.

Серрано рассказала, что один из ее друзей тоже заразился коронавирусом и оказался в аналогичной ситуации. Ему пришлось несколько ночей провести в своем автомобиле с температурой 38,5 градуса по Цельсию, прежде чем он смог найти комнату в другом отеле, который тоже превратили в здание для медработников.

Ранее сообщалось, что медсестра из города Дублин, Ирландия, лечащая зараженных коронавирусом пациентов, написала завещание на случай внезапной смерти. Она спрятала его в своей комнате и сказала бойфренду, где его найти, если с ней что-то случится.

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Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе

— подробный раздел на сайте Минздрава

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— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.— сайт стопкоронавирус.рф — информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь — ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь — подробный раздел на сайте Минздрава здесь — телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.



