Работающая по 13 часов в день медсестра рассказала о муках зараженных пациентов

Юная медсестра, работающая по 13 часов в день в больнице английского города Саутгемптон, рассказала о муках зараженных коронавирусом пациентов. Ее слова приводит издание Daily Mail.

19-летняя медработница Люси Хатчингс (Lucy Hutchings) утверждает, что в городской больнице, где она ухаживает за болеющими пневмонией Covid-19, не хватает средств индивидуальной защиты. Также ее пугает стремительно растущее число зараженных пациентов. «К нам поступают люди с терминальной стадией болезни. Многие пациенты нуждаются в аппарате искусственной вентиляции легких. Большинству зараженных от 60 до 90 лет», — отметила она.

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Хатчингс призналась, что ей тяжело наблюдать, как люди мучаются из-за коронавирусной инфекции. По ее словам, она видит в глазах зараженных много боли. «Я напугана. Думаю, ситуация будет ухудшаться. Кажется, будто это только начало», — заявила девушка. Все ее коллеги также напуганы происходящим, но в то же время гордятся, что спасают жизни.

В палате, где работает Хатчингс, лежат пациенты от 40 лет и старше. Однако персонал больницы готовится к тому, что в скором времени к ним будут поступать зараженные моложе. «Многие думают: "Ой, я не заражусь, со мной все будет нормально". Не стоит так думать. Этот вирус ежедневно убивает сотни человек. Чем быстрее люди осознают это и будут сидеть дома, тем быстрее все это закончится», — объяснила она.

«Находиться дома — это привилегия. Я бы тоже хотела остаться дома, вкусно есть и заниматься любимыми делами, но я не могу. Люди, которые нарушают карантин, ведут себя глупо и безответственно, — подчеркнула она. — Все это не шутка. Нужно воспринимать указания властей со всей серьезностью». Ее обращение, размещенное на Facebook, собрало десятки тысяч лайков.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 22 тысячи. Скончались 1,4 тысячи инфицированных, 179 человек выздоровели.

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