21-летняя медсестра написала завещание на случай смерти от коронавируса

Медсестра из города Дублин, Ирландия, лечащая зараженных коронавирусом пациентов, написала завещание на случай внезапной смерти. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
«Если вам сейчас сложно поставить себя на место медработников, я постараюсь как можно точнее описать происходящее. На днях я составила завещание. Я спрятала его в своей комнате и сказала бойфренду, где его найти, если со мной что-то случится», — призналась 21-летняя Кейт О'Флаэрти (Kate O'Flaherty). Ее твит собрал больше 17 тысяч лайков и десятки комментариев.
О'Флаэрти подчеркнула, что сейчас непростое время для всех медработников, и каждому в ходе работы приходится учиться чему-то новому. «Мы не хотим, чтобы нас называли героями. Мы не хотим, чтобы люди выходили на крыльцо своих домов и хлопали нам в ладоши, — добавила она. — Мы призываем вас бороться за то, чтобы все работники, так или иначе связанные с медициной, получили достойную оплату и условия труда».
Комментаторы поддержали О'Флаэрти и выразили слова благодарности. Многие юзеры пожелали юной медработнице здоровья и сил.
Ранее сообщалось, что 30-летняя гинеколог, которая борется с коронавирусом в Нью-Йорке, США, написала завещание из опасения, что инфекция убьет ее до свадьбы. Она попросила родственников не реанимировать и не держать ее на жизнеобеспечении, если произойдет смерть ее мозга из-за пневмонии COVID-19.
Коронавирусная инфекция впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Она передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения