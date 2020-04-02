Врач рассталась с детьми ради борьбы с коронавирусом

Врачу из Англии пришлось расстаться с детьми ради работы по борьбе с коронавирусом. Ее историей поделилось издание The Mirror.
Мать-одиночка Адель Холланд (Adele Holland) работает врачом. У нее двое детей — шестилетняя Иви и четырехлетний Гарри. Из-за коронавируса детский сад Гарри закрылся, а няня детей перестала приходить к ним. Холланд пришлось отправить дочь к бабушке, а сына — к бывшему партнеру. Из-за этого решения она много ночей провела в слезах.
Холланд хотела быть со своими детьми, но в то же время понимала, что не может не выйти на работу, когда страна столкнулась с крупнейшим кризисом в сфере здравоохранения.
Из-за строгой изоляции и страха пожилой матери заразиться Холланд может не увидеть детей еще много месяцев. «Иви иногда звонит мне по вечерам по телефону моей матери. Я просто лежу в кровати с телефоном около лица. Для нее три месяца — это очень большой срок», — сказала женщина.
Ранее сообщалось, что юная медсестра, работающая по 13 часов в день в больнице английского города Саутгемптон, рассказала о муках зараженных коронавирусом пациентов. Ее пугает стремительно растущее число заболевших.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения