30-летняя врач написала завещание из страха умереть от коронавируса до свадьбы

Врач, которая борется с коронавирусом в Нью-Йорке, США, написала завещание из опасения, что инфекция убьет ее до свадьбы. Об этом сообщает издание The Mirror.

30-летняя гинеколог Дина Элкафрауи (Deena Elkafrawi) была так сильно напугана вспышкой коронавируса в Нью-Йорке, что решила написать завещание на случай своей смерти из-за этой инфекции. Нью-Йорк стал эпицентром глобальной пандемии COVID-19

Элкафрауи собирается выйти замуж за 35-летнего британца Ричарда Бейли (Richard Bayley). Свадьба должна состояться в Великобритании в октябре, но женщина опасается, что бракосочетание не состоится из-за пандемии. Бейли пришлось уехать в Англию, так как он страдает астмой и захотел обезопасить себя от коронавируса. Влюбленные разговаривают по телефону по четыре часа ежедневно.

Элкафрауи попросила родственников не реанимировать и не держать ее на жизнеобеспечении, если произойдет смерть ее мозга из-за заражения коронавирусом.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США превысило 216 тысяч. Всего зарегистрировано больше пяти тысяч летальных исходов.

Ранее сообщалось, что врачу из Англии пришлось расстаться с детьми ради работы по борьбе с коронавирусом. Ей пришлось отправить дочь к бабушке, а сына — к бывшему партнеру.

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