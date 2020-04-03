30-летняя врач написала завещание из страха умереть от коронавируса до свадьбы

Врач, которая борется с коронавирусом в Нью-Йорке, США, написала завещание из опасения, что инфекция убьет ее до свадьбы. Об этом сообщает издание The Mirror.
30-летняя гинеколог Дина Элкафрауи (Deena Elkafrawi) была так сильно напугана вспышкой коронавируса в Нью-Йорке, что решила написать завещание на случай своей смерти из-за этой инфекции. Нью-Йорк стал эпицентром глобальной пандемии COVID-19
Элкафрауи собирается выйти замуж за 35-летнего британца Ричарда Бейли (Richard Bayley). Свадьба должна состояться в Великобритании в октябре, но женщина опасается, что бракосочетание не состоится из-за пандемии. Бейли пришлось уехать в Англию, так как он страдает астмой и захотел обезопасить себя от коронавируса. Влюбленные разговаривают по телефону по четыре часа ежедневно.
Элкафрауи попросила родственников не реанимировать и не держать ее на жизнеобеспечении, если произойдет смерть ее мозга из-за заражения коронавирусом.
США находятся на первом месте по распространению коронавируса. По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США превысило 216 тысяч. Всего зарегистрировано больше пяти тысяч летальных исходов.
Ранее сообщалось, что врачу из Англии пришлось расстаться с детьми ради работы по борьбе с коронавирусом. Ей пришлось отправить дочь к бабушке, а сына — к бывшему партнеру.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения