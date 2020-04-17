В МЧС пояснили рекомендацию снимать маски на улице

Ношение масок в транспорте и общественных местах помогает в борьбе с распространением коронавируса, но не стоит использовать их на открытом воздухе, когда вокруг нет скопления людей. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель МЧС Жанна Терехова.

Она пояснила, что средства индивидуальной защиты будут полезны при нахождении в обществе. «Если на близком расстоянии нет других граждан, тогда лучше дышать свежим воздухом», — сказала собеседница агентства.

Терехова уточнила, что рекомендации ее ведомства не расходятся с рекомендациями Роспотребнадзора: маски надо надевать в общественном транспорте и местах массового скопления людей, а также при уходе за больным.

Ранее в МЧС рекомендовали россиянам не носить защитные маски на улице, потому что это «нецелесообразно». При этом с Роспотребнадзоре говорили, что их надо «обязательно использовать» при выходе из дома.

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