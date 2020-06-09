В США захотели переименовать названные в честь сторонников рабства военные базы

Министр армии США Райан Маккарти (Ryan McCarthy) выразил готовность к проведению дискуссий с представителями демократов и республиканцев относительно возможного переименования американских военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя армии.

Глава Пентагона Марк Эспер также поддержал обсуждение. «Министр вооруженных сил США и министр армии США открыты для двухпартийной дискуссии на эту тему», — заявил официальный представитель армии полковник Сансет Белинский (Sunset Belinsky). Решение Маккарти последовало на фоне недавнего скандала из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего после грубого задержания полицией Миннеаполиса, уточнил спикер армии.

Еще в феврале армия заявляла, что не планирует переименовывать объекты после заявления Корпуса морской пехоты (КМП) США о том, что КМП запретит изображения флагов Конфедерации на своих объектах. В то же время официальный представитель армии заявил Task & Purpose, что у ведомства есть традиция называть объекты и улицы именами исторических деятелей военного значения, включая лидеров как Союза, так и Конфедерации.

Еще до смерти Флойда армия находилась под давлением из-за призывов переименовать некоторые из своих самых известных объектов, включая Форт-Брэгг (штат Северная Каролина), после того, как в статье New York Times военных обвинили в «прославлении сторонников превосходства белой расы». Так, генерал Конфедерации Брэкстон Брэгг (Braxton Bragg) был крупным рабовладельцем и считается одним из самых некомпетентных генералов гражданской войны, пишет издание. Сейчас армия столкнулась с трудной борьбой за переименование некоторых или всех своих десяти объектов, которые чествуют военных командиров Конфедерации. В течение многих лет предыдущие призывы к изменениям оставались без внимания, поскольку официальные представители стремились развеять обеспокоенность, утверждая, что базы были названы в честь американских солдат и что их переименование разрушило бы традицию.

В период с 1861-го по 1865 год на территории современных США существовала Конфедерация южных штатов. Во время гражданской войны в стране, которая длилась с 1861 по 1865 годы, произошло столкновение между представителями Севера и рабовладельческого Юга, конфедератами. Южане проиграли войну, что привело к отмене рабства и подневольной работы. Несмотря на это, в южных штатах остались некоторые символы конфедератов. Многие американцы считают это проявлением расизма, однако сторонники сохранения символики и названий, касающихся конфедератов, заявляют, что это является неотъемлемой частью истории США.

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