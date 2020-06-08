Чернокожий ветеран войны в Ираке раскритиковал протестующих за незнание истории

Роб Смит (Rob Smith), представитель Turning Point USA (американская некоммерческая организация) и заслуженный ветеран войны в Ираке, заявил, что акты вандализма со стороны протестующих из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда показывают, что некоторые из демонстрантов не знают историю Америки. Его слова передает Fox News.

В эфире еженедельной программы «The Next Revolution with Steve Hilton» награжденный ветеран Смит сказал, что осквернение статуи Авраама Линкольна в Лондоне является одним из подобных примеров. «Когда я вижу изображения, подобные тому, которое вы только что показали [изображение изуродованной скульптуры Линкольна], когда я вижу все эти изображения исторических памятников, которые были искажены во имя слома расизма, это действительно указывает на ошеломляющее отсутствие знаний основ американской истории», — сказал Смит.

Линкольн был первым избранным президентом-республиканцем, он известен тем, что при нем была одержана победа в гражданской войне в США, а также своей кампанией за отмену рабства, кульминацией которой стала ратификация 13-й поправки к Конституции США в 1865 году, запрещающей рабство и подневольную работу. Это произошло незадолго до того, как Линкольн был убит сторонником Конфедерации из Мэриленда по имени Джон Уилкс Бут.

«Очень жаль, что это происходит», — сказал Смит ведущему Стиву Хилтону. «Когда я вижу порчу и разрушение, это напоминает мне о том факте, что Black Lives Matter теряет множество людей, которые поддерживали это движение», — добавил он. Смит считает, что насильственный аспект некоторых протестов заставляет все движение казаться «немного менее значимым» в сознании некоторых людей.

Массовые протесты начались во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождались вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

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