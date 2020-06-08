Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались. Такое объяснение пресс-служба телеканала дала изданию «Подъем».

В комментарии канал подчеркнул, что фрагменты из США были первым сюжетом программы «Время», а не титрами кинокартины. В сообщении Первого говорится, что они не показывают финальные титры всех фильмов, как и многие другие каналы.

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«В случае с "Братом 2" и его 20-летием нам показалось важным отметить двух главных создателей этой картины — Сергея Бодрова и Алексея Балабанова. Титрами с их именами показ фильма закончился», — пояснили в пресс-службе. Представитель канала отметил, что если у зрителей возникли аллюзии при просмотре сюжета новостной передачи сразу после фильма, то это значит, что «настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным».

В воскресенье, 7 июня, Первый канал показал фильм «Брат 2» Алексея Балабанова. Финальные титры кинокартины были заменены на видео с акций протестов в США под песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус».

В десятках городов США несколько дней проходят акции протеста против полицейского насилия из-за смерти охранника Джорджа Флойда в результате грубого ареста в Миннеаполисе. Некоторые демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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