Российские байкеры начали патрулировать охваченный протестами район Нью-Йорка

Группа российских байкеров начала патрулировать район Брайтон-Бич в Нью-Йорке, охваченный протестами. Об этом рассказал основатель и президент мотоклуба Bratva MC Константин Котов, передает РИА Новости.

«Мы не самооборона, а просто дружина, которая следит за порядком, чтобы не было беспределов, вандализма. Просто помогаем, чтобы порядок был в городе. Полиция принимает наши поползновения добрые, они нас поддерживают и благодарят», — отметил Котов.

Он рассказал, что у байкеров есть «кое-какие предметы самообороны», но нет огнестрельного оружия. Мужчины патрулируют улицы каждую ночь до раннего утра.

Котов посетовал, что американские СМИ называют любые отряды самообороны расистами, хотя это не так. Он подчеркнул, что байкеры всего лишь хотят предотвратить массовые погромы.

7 июня религиозный фанатик по имени Дзенан Камович атаковал с ножом одного из полицейских в Нью-Йорке. Он открыл стрельбу по двум другим сотрудникам органов и кричал «Аллаху акбар». В полиции считают, что это было спланированное преступление, и рассматривают версию о связи Камовича с террористическими группировками.

Массовые протесты начались в Нью-Йорке и ряде других городов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождались вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

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