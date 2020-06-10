Протестующие из-за смерти чернокожего в США снесли памятник Христофору Колумбу

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В американском городе Ричмонд (штат Вирджиния) протестующие из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда снесли памятник Христофору Колумбу. Об этом сообщает телеканал WRIC.

Протестующие собрались на мирную демонстрацию в парке Byrd Park. С помощью трех веревок они снесли памятник с постамента, затем оттащили его к озеру и скинули в воду. На место статуи демонстранты поставили табличку с надписью «Колумб олицетворяет геноцид». По словам одного из участников протестов, эта акция была спонтанной.

В Twitter также появилось видео, на котором показано, как присутствующие плюют в сторону памятника, уже сброшенного в воду.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.

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